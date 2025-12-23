С педагогами и работниками учреждения образования встретились заместитель председателя райисполкома, председатель районного отделения Белорусской партии «Белая Русь» Артем Гришай и директор начальной школы г. Буда-Кошелево, делегат ВНС, Татьяна Чечко.





Татьяна Чечко акцентировала внимание на основных направлениях принятой на ВНС программы социально-экономического развития. В частности, говоря о демографической ситуации, она подчеркнула, что сегодня, к сожалению, не все молодые люди стремятся создавать семьи. Поэтому необходимо разговаривать с молодыми людьми, на достойных примерах показывать важность и значимость традиционных семейных ценностей в жизни общества. Также Татьяна Васильевна рассказала о необходимости совершенствования материально-технической базы в сфере образования, чтобы можно было улучшить качество обучения.

На вопрос о том, какие эмоции испытывала делегат ВНС во время работы на собрании, Татьяна Чечко ответила, что в первую очередь – гордость.

«Меня не могло оставить равнодушным то, как наш Президент говорил о Беларуси. В тот момент я особенно почувствовала, насколько приятно мне жить в нашей стране. Также, как и другие делегаты собрания, ощущала ответственность за принятие решений, в том числе и во время голосования по выборам председателя Верховного Суда», – поделилась Татьяна Васильевна.

Дополняя делегата ВНС, Артем Гришай подчеркнул, что во главе угла всегда должна стоять экономика. От того, насколько все мы будем эффективно работать, зависит не только наша заработная плата, но и благополучие страны. Артем Сергеевич также отметил, что сегодня на совместном заседании Гомельского областного исполнительного комитета и Гомельского областного Совета депутатов были утверждены основные параметры социально-экономического развития Гомельщины на 2026 год. Задачи поставлены серьезные, и выполнить их можно только сообща.

На вопрос из зала о возможности строительства в Уваровичах многоквартирного жилого жилья были даны разъяснения в ходе встречи.

Евгений Коновалов

Фото автора