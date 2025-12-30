В рамках одноименной благотворительной акции работники аграрно-технического колледжа во главе с директором Николаем Адашкевичем посетили Гомельскую областную детскую клиническую больницу.

В предновогоднее время чудес и волшебства коллектив учреждения образования решил помочь тем, кто в этом особенно нуждается. Суть акции заключалась в сборе средств для покупки памперсов, влажных салфеток и детского жидкого мыла для новорожденных детей-отказников, находящихся в педиатрическом отделении.

Работники колледжа вручили собранные средства гигиены представителям медучреждения и выразили слова благодарности всем, кто откликнулся и поддержал добрую инициативу.

Фото из архива участников