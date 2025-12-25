В наш век мгновенных сообщений и смайликов мы стали забывать, как много значит настоящее бумажное письмо. Архиепископ Гомельский и Жлобинский Стефан своим примером напомнил нам о ценности искреннего человеческого общения.

В преддверии Рождества Христова Владыка присоединился к ежегодной акции Информационного отдела епархии.

✨Почти 5000 участников — от воспитанников детских садов до убеленных сединами прихожан — взяли в руки ручки и карандаши, чтобы создать маленькое чудо.

В каждом конверте открытка с частичкой души. Владыка Стефан также подписал письма, вложив в каждое свое благословение и теплые личные пожелания.

Скоро эти письма разлетятся по адресатам, чтобы соединить поколения и подарить веру в рождественское чудо! 🕊