Больничный для матерей детей до 3 лет

Теперь больничный выдается не только при болезни матери, но и в случае ее госпитализации вместе с другим ребенком.

Сроки больничных для работающих инвалидов

Не более 60 дней подряд.

Не более 90 дней в общей сложности за календарный год (по истечении этих сроков выдается справка о временной нетрудоспособности).

Уточнено, кто относится к лицам постоянно проживающим на территории радиоактивного загрязнения

Теперь учитываются не только лица, зарегистрированные (прописанные) там, но и те, кто фактически проживает.

Больничный для родственников ребенка-инвалида

Предусмотрена выдача больничного не только матери или отцу, но и другому родственнику, члену семьи ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет на период его санаторно-курортного лечения, медицинской реабилитации, медицинской абилитации.

Предусмотрено внесение записи в строку «особые отметки» листка нетрудоспособности «другое заболевание, травма», если при выписке из стационара у ребенка возникает новое заболевание.

Введен вид нетрудоспособности «18» для выдачи справок о временной нетрудоспособности гражданам, которые направляются на медицинское освидетельствование по направлению военных комиссариатов.

Предоставлено право хранить сведения о расчете среднедневного заработка и периоде уплаты взносов, выдаваемые органами ФСЗН, в электронном виде.

Министерство труда и социальной защиты Республики Беларусь