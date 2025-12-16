Региональный отдел контроля железнодорожного транспорта филиала Транспортной инспекции по Гомельской области проводит мониторинги соблюдения законодательства в области транспортной деятельности при эксплуатации железнодорожных путей необщего пользования.

В соответствии с Решением на проведение мониторинга Транспортной инспекции Министерства транспорта и коммуникаций Республики Беларусь, в декабре 2025 года были проведены мониторинги соблюдения законодательства в области транспортной деятельности при эксплуатации железнодорожного пути необщего пользования, находящегося в собственности ОАО «Агрохимуслуги» и ГОЛХУ «Буда-Кошелевский опытный лесхоз» в соответствии с утвержденным перечнем вопросов.

На железнодорожном пути необщего пользования ОАО «Агрохимуслуги» производится погрузка азотных удобрений, сульфата аммония, аммофоса, соли, доломитовой муки и хлористого калия.

На железнодорожном пути необщего пользования ГОЛХУ «Буда-Кошелевский опытный лесхоз» производится погрузка лесоматериалов.

При проведении мониторингов ведется контроль за состоянием безопасности движения на железнодорожных путях необщего пользования, принадлежащих предприятиям, а также эксплуатируемых предприятиями на правах пользователя. В ходе мониторинга выявляются нарушения требований законодательства по содержанию железнодорожного пути и технических устройств, наличию необходимых дорожных и сигнальных знаков и другие.

Особое внимание уделяется состоянию, учету и хранению тормозных башмаков. Тормозные башмаки, применяемые для закрепления железнодорожного подвижного состава, должны быть окрашены в красный цвет и иметь четыре поперечные полосы на верхней горизонтальной плоскости и обоих бортах полоза, а также инвентарный номер на боковой или торцевой поверхности корпуса опорной колодки. Тормозные башмаки должны храниться в местах, где обеспечивается их сохранность. Места хранения тормозных башмаков устанавливаются владельцем железнодорожного пути необщего пользования. В случае утери (пропажи) тормозного башмака владельцем железнодорожного пути необщего пользования составляется акт об утере (пропаже) и уведомляются органы внутренних дел.

В адрес вышеуказанного предприятия будут направлены рекомендации по устранению выявленных в ходе мониторинга нарушений.

Ведущий специалист регионального отдела контроля железнодорожного транспорта филиала Транспортной инспекции по Гомельской области Екатерина Викторовна Матвеева