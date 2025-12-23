Оперативники наркоконтроля Гомельской области при поддержке бойцов ОМОНа задержали 47-летнюю жительницу Калинковичского района, распространявшую наркотики на территории области. Об этом БЕЛТА сообщили в МВД.

Установлено, что, являясь оптово-розничным курьером интернет-наркошопа, по указанию куратора женщина фасовала крупные партии «товара», затем через закладки распространяла его на территории Гомельской области. В тайниках и автомобиле задержанной обнаружено и изъято два килограмма особо опасного психотропного вещества мефедрон.

Следователями возбуждено уголовное дело за незаконный оборот наркотиков с целью сбыта. Фигурантке грозит до 20 лет лишения свободы.