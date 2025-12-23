В Гомельском колледже искусств им. Н.Ф. Соколовского состоялись два конкурса: II областной конкурс белорусской музыки «Дзiвосныя струны» и областной академический концерт-конкурс исполнителей на духовых и ударных инструментах. Учащиеся Буда-Кошелевской детской школы искусств достойно представили свой район.

Назар Шуляк (труба) и Артем Фурсиков (тенор) под чутким руководством учителя Александра Новикова и аккомпанемент концертмейстера Ольги Дубодил стали лауреатами 2-й степени. Полина Никитко (цимбалы, учитель Алена Гузаревич, концертмейстер Ольга Дубодил) была заслуженно отмечена дипломом за успешное выступление.

Поздравляем наших юных земляков и желаем новых творческих успехов!

Подготовила Екатерина Зайкова

Фото из архива участников