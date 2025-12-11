Министерство транспорта и коммуникаций утвердило размеры платы за проезд транспортных средств по платным автомобильным дорогам. Они вступают в силу с 11 декабря 2025 г.

В частности, тарифы для расчета размера платы за проезд транспортных средств (массой свыше 3,5 т) по расчетному сегменту платных автомобильных дорог утверждены в следующих размерах (за 1 км):

— 2 оси – 0,117 евро;

— 3 оси – 0,146 евро;

— 4 и более – 0,176 евро.

Тарифы за период пользования платными автомобильными дорогами Беларуси (период действия электронной виньетки):

— 15 календарных дней – 20 евро;

— 30 календарных дней – 32 евро;

— 1 календарный год – 110 евро.

Размер платы за проезд по платным дорогам в увеличенном размере:

— для транспортного средства массой до 3,5 т включительно – 50 евро (в случае фиксирования неполной оплаты) и 100 евро (в случае фиксирования неоплаты);

— для транспортного средства массой более 3,5 т – 130 евро (в случае фиксирования неполной оплаты) и 260 евро (в случае фиксирования неоплаты).

Размеры платы за проезд по разовому тарифу:

— транспортное средство массой до 3,5 т включительно – 14 евро (в отношении фактов неоплаты);

— транспортное средство массой свыше 3,5 т – 18,5 евро (в отношении фактов неполной оплаты) и 37 евро (в отношении фактов неоплаты).

Размер минимальной предоплаты для всех договоров пользования платными автомобильными дорогами в режиме предоплаты установлен в размере 25 евро, а максимальный остаток средств предоплаты – 350 евро.

Напомним, что оплачивать проезд по платным дорогам Беларуси необходимо при движении на грузовиках, автобусах и домах на колесах, а также на легковых автомобилях, если они зарегистрированы не в странах ЕАЭС.

Освобождаются от платы, среди прочего, транспортные средства с технически допустимой общей массой не более 3,5 т, зарегистрированные на территории государств – членов ЕАЭС, мопеды и мотоциклы, зарегистрированные на территории Республики Беларусь колесные тракторы и самоходные машины, а также маршрутные транспортные средства, осуществляющие городские перевозки пассажиров.

© 1prof.by