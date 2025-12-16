Выписать газету можно по следующим индексам и расценкам:

Индекс издания  63801  – подписка индивидуальная, оформляется только на квартал или полугодие. Стоимость на квартал составляет 36,03 руб., на полугодие – 72,06 руб.

Индекс издания  63992подписка индивидуальная, оформляется по месяцам.

Стоимость подписки на месяц составляет 14,78 руб. Соответственно  на 2 месяца – 29,56 руб., на 3 месяца – 44,34 руб., на 6 месяцев –  88,68 руб.

Индекс издания  63601подписка ведомственная (для предприятий и организаций), оформляется на месяц, квартал или полугодие.

Индекс издания  63930подписка ведомственная льготная  (для предприятий и организаций, оформляющих подписку в адрес своих работников и пенсионеров), оформляется на месяц, квартал или полугодие.

Будьте в курсе событий! Оставайтесь всегда с нами!

Ваш «Авангард».