Работа поликлиники будет организована по следующему графику:

20 декабря — по графику работы в рабочий день;

25 декабря — по графику работы в праздничный день;

26 декабря — по графику работы в субботний день;

27 декабря — по графику работы в субботний день;

28 декабря — по графику работы в выходной день;

1 января — по графику работы в праздничный день;

2 января — по графику работы в праздничный день;

3 января — по графику работы в субботний день;

4 января — по графику работы в выходной день;

7 января — по графику работы в праздничный день.

По информации Буда-Кошелевской ЦРБ