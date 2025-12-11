Работа поликлиники будет организована по следующему графику:
20 декабря — по графику работы в рабочий день;
25 декабря — по графику работы в праздничный день;
26 декабря — по графику работы в субботний день;
27 декабря — по графику работы в субботний день;
28 декабря — по графику работы в выходной день;
1 января — по графику работы в праздничный день;
2 января — по графику работы в праздничный день;
3 января — по графику работы в субботний день;
4 января — по графику работы в выходной день;
7 января — по графику работы в праздничный день.
По информации Буда-Кошелевской ЦРБ