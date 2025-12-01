Перевозка детей в легковом автомобиле должна осуществляться с использованием:

➡️ детских удерживающих устройств, соответствующих весу и росту ребенка – в возрасте до 5 лет;

➡️ детских удерживающих устройств, соответствующих весу и росту ребенка, иных средств (бустеров, специальных подушек для сидения, дополнительных сидений), позволяющих безопасно пристегнуть ребенка с помощью ремней безопасности, предусмотренных конструкцией транспортного средства, – с 5 до 12 лет.

⚠️ Допускается перевозить детей в возрасте до 12 лет без использования указанных устройств, если рост ребенка превышает 150 сантиметров, а также в автомобиле-такси и транспорте оперативного назначения.

Запрещается перевозка детей:

🔴 на переднем сиденье легкового автомобиля с использованием детских удерживающих устройств, спинка которых развернута к лобовому стеклу транспортного средства, если переднее сиденье имеет подушку безопасности, за исключением случая, когда механизм фронтальной подушки безопасности отключен;

🔴 до 12 лет на мотоцикле, мопеде.

И не забывайте использовать ремни безопасности по отношению к детям старше 12 лет!

Берегите жизнь и здоровье своих юных пассажиров!

Госавтоинспекция Гомельщины