Автоцентр «ДрайвМоторс» установил праздничные цены на электрический лифтбек Nissan N7 с запасом хода до 635 км. Автомобиль выделяется стильным дизайном, передовыми технологиями и высоким уровнем комфорта. Базовая комплектация сейчас обойдется от 59 900 рублей.

Накануне Нового года белорусы могут приобрести высокотехнологичный и комфортабельный электромобиль Nissan N7 по сниженной цене. В Минске его можно посмотреть и протестировать в автоцентре «ДрайвМоторс». Цены на модель начинаются от 59 900 рублей, предусмотрены и выгодные условия кредитования. В преддверии зимних праздников ожидается большой ажиотаж — поступившая на днях партия автомобилей может закончиться в любой момент!

Сдержанный дизайн и быстрая зарядка

Nissan N7 выполнен в лаконичной эстетике, которая запоминается благодаря тщательно проработанным элементам. Среди них — передние фары с эффектом звездного неба и единая световая полоса в задней части. Автомобиль доступен в шести цветах: классический черный и серебристый, а также оттенки «Айсберг», «Сакура», «Аквамарин» и «Графитовый». Технологичный образ дополняют утопленные дверные ручки с электроприводом и безрамочные стекла.

Модель доступна в двух вариантах мощности. Более простой — с двигателем на 218 «лошадей» и батареей мощностью 58 кВт·ч, что дает запас хода до 540 км по циклу CLTC. Более «заряженный» — с двигателем 272 л. с. и батарей 73 кВт·ч с запасом хода до 635 км. В зависимости от версии автомобиль разгоняется до 100 км/ч от 6,9 до 8,5 секунды.

Nissan N7 оснащен передним приводом и комбинацией подвесок McPherson спереди и многорычажной сзади, что обеспечивает уверенное и плавное движение. Электромобиль демонстрирует сбалансированное поведение как на трассе, так и в городе. Высокий уровень шумоизоляции надежно ограждает салон от дорожных звуков.

Nissan N7 поддерживает быструю зарядку: с 30% до 80% батарея восполняется за 14 минут, а с 10% до 80% — всего за 19 минут. Такой скорости зарядки могут позавидовать даже владельцы смартфонов!

Продуманный салон с повышенным комфортом

Интерьер Nissan N7 сочетает в себе функциональность и внимание к деталям. Качественные матовые материалы отделки позволяют долго сохранять аккуратный вид. Спереди имеется 15,6-дюймовый сенсорный экран медиасистемы и 10,25-дюймовая цифровая приборная панель.

Центральная консоль оборудована двумя беспроводными зарядками мощностью 50 Вт, подстаканниками с крышками и встроенным в подлокотник 5,8-литровым холодильником с функцией подогрева.

Система кресел Zero Gravity с подогревом, вентиляцией и массажем минимизирует усталость в долгих поездках. Задний ряд с ровным полом обеспечивает комфортное размещение трех пассажиров.

Для повседневных задач и путешествий предусмотрен объемный багажник на 504 литра с дополнительной нишей под полом. Такое пространство легко вместит как недельные покупки, так и крупногабаритные предметы — от спортивного инвентаря до детской коляски.

Платежи по кредиту — от 249,83 рубля в месяц

Выгодное предложение распространяется на все комплектации Nissan N7 . В декабре стоимость версии Air с двигателем мощностью 218 л. с. составляет 59 900 рублей. При оформлении кредита с первоначальным взносом 50% ежемесячный платёж стартует от 249,83 рубля, а при авансе 30% — от 349,77 рубля.

Модель в комплектации Pro с двигателем 218 л. с. теперь предлагается за 72 900 рублей, а ее версия мощностью 272 л. с. — за 76 900 рублей. Продвинутая модификация Max в зависимости от мощности оценивается от 76 900 до 81 900 рублей.

Как и где ознакомиться с Nissan N7 вживую

