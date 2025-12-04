Депутаты во втором чтении приняли законопроект «Об изменении законов по вопросам налоговых правоотношений».

Напомним, что в стране уже применяется повышенная ставка подоходного налога в 25% в отношении граждан, чей доход превышает 200 тыс. рублей. Таких налогоплательщиков в стране по итогам 2024 года оказалось чуть менее 8 тысяч.

Недавно министр по налогам и сборам Дмитрий Кийко анонсировал, что законодатели обсуждают новации по так называемому «налогу для богатых», и предлагается введение максимальной ставки 40% для узкой группы самых высокодоходных граждан, чей заработок превышает 600 тыс. рублей. Однако такой подход не был одобрен, парламентарии его пересмотрели.

В итоге ставки по повышенному налогообложению в отношении трудовых и иных доходов граждан будут применять с градацией:

13% – для доходов в размере до 350 тыс. рублей;

25% – для доходов в объеме свыше 350 тыс. рублей, но не более 600 тыс. рублей;

30% – для доходов, которые превысят 600 тыс. рублей.

Уточняется, что в отношении дивидендов ставка подоходного налога составит 13% для доходов в размере до 350 тыс. рублей и 25% для доходов в размере свыше 350 тыс. рублей.

1prof.by