Его цель – показать богатство и качество белорусских товаров, подчеркнуть их конкурентоспособность и сделать поддержку национального производителя доброй традицией.

Присоединиться к проекту могут торговые объекты, индивидуальные предприниматели, организации сферы услуг и обычные покупатели. Для юридических лиц и ИП предусмотрена простая процедура: необходимо зайти на сайт Министерства антимонопольного регулирования и торговли, выбрать баннер «Кожная пятнiца – роднае, сваё» и заполнить регистрационную форму. После этого участник самостоятельно определяет формат своего участия – от проведения тематических акций до оформления торговых залов в национальном стиле.

