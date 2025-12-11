Президент Беларуси Александр Лукашенко 11 декабря подписал указ №427, которым вносятся изменения в указы по вопросам государственного социального страхования и пенсионного обеспечения. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Поправки, в частности, внесены в указ от 16 января 2009 года №40 «О Фонде социальной защиты населения Министерства труда и социальной защиты». Так, органам фонда предоставляется право выносить решения о взыскании задолженности без нотариальной исполнительной надписи, безвозмездно использовать межведомственные информационные ресурсы и базы данных госорганов, получать информацию об абонентских номерах сети сотовой связи физических лиц, самостоятельно уплачивающих взносы в бюджет ФСЗН, для направления им уведомлений и сообщений. Из полномочий фонда исключается финансирование мероприятий по обеспечению занятости населения за счет средств бюджета ФСЗН.

В связи с установлением порядка уплаты обязательных страховых взносов дипломатическими работниками за супругов соответствующие изменения также внесены в указ от 15 мая 2008 года №276 «О некоторых вопросах дипломатической службы Республики Беларусь».

Кроме того, из указа от 18 мая 2020 года №171 «О социальной поддержке отдельных категорий граждан» исключены дублирующие нормы в части назначения пенсий, уточнена терминология указа от 27 сентября 2021 года №367 «О добровольном страховании дополнительной накопительной пенсии».