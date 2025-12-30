Постановлением Министерства труда и социальной защиты №118 от 17 октября 2025 года утвержден выпуск 33 Единого квалификационного справочника должностей служащих. В пресс-службе Минтруда рассказали подробности.

— Документ разработан на основе предложений Национального банка и Министерства финансов и вносит ряд существенных изменений в сфере трудовых стандартов для финансово-кредитной и страховой отраслей, — проинформировали в пресс-службе. — Одно из основных нововведений — ввод в справочник семи новых должностей: начальник центра банковских услуг (расчетно-кассового центра), управляющий отделением (операционной службой), ведущий рейтинговый аналитик, главный специалист по продаже (работе с клиентами) в сфере банковской деятельности, рейтинговый аналитик, специалист по продаже (работе с клиентами) в сфере банковской деятельности и специалист по оказанию страховых услуг.

Еще одна новация — актуализированы существующие позиции: обновлены должностные обязанности, требования к знаниям и квалификационные требования по многим должностям. Кроме того, изменены названия ряда должностей. Из выпуска 33 исключена квалификационная характеристика должности «Аудитор». При этом аналогичная характеристика сохраняется в выпуске 1 ЕКСД для всех видов деятельности. Наконец, внесенными изменениями терминология приведена в соответствие с законодательством.

Обновленный выпуск 33 Единого квалификационного справочника должностей служащих вступает в силу с 1 января 2026 года.