Сегодня около 18.45 20-летний водитель автомобиля «Мазда», двигаясь по автодороге М-8 «граница Российской Федерации- Витебск-Гомель-граница Украины», вблизи д. Заболотье, по предварительной информации, совершил наезд на внезапно появившееся дикое животное (лось), после чего съехал на обочину и опрокинулся в мелиоративный канал.

В результате происшествия водитель и его 17-летний пассажир погибли на месте происшествия.

Обстоятельства, причины и личности погибших устанавливаются. На месте работают сотрудники ГАИ, следственно-оперативная группа и медики.

Госавтоинспекция призывает водителей к осмотрительности при управлении транспортом.

Всегда обращайте внимания на установленные дорожные знаки «Дикие животные».

Выбирайте безопасную скорость движения с учетом поры года и состояния проезжей части, а также не забывайте пристегиваться ремнями безопасности.

Сожский Форпост