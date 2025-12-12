В мае в деревне Руденец произошла кража. Неизвестный проник в один из сельских домов, похитил умную колонку «Яндекс» и портативную музыкальную колонку, сообщает телеграм-канал Государственного комитета судебных экспертиз.

Хозяин имущества с заявлением обратился в райотдел милиции. В ходе осмотра места происшествия, где находилось похищенное, специалисты выявили след обуви. По нему удалось найти молодого мужчину, у которого обнаружили кроссовки с рисунком подошвы, аналогичным следу, изъятому на месте преступления. Сельчанин признал вину и понес наказание.





