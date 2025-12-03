Участие в заседании приняли помощник Президента – инспектор по Гомельской области Руслан Пархамович, член Совета Республики Национального собрания Беларуси, председатель областного Совета депутатов Екатерина Зенкевич.

59 активных и инициативных молодых людей в составе совета – это представители сферы промышленности, здравоохранения, спорта, образования, культуры, РОЧС и ОВД. Основные направления, на которых сконцентрировано внимание молодежи, – патриотическое воспитание, профориентация, образование, экология, популяризация ЗОЖ и волонтерского движения, организация досуга.

Что касается конкретных инициатив, в октябре прошлого года был презентован обновленный информационный проект «#ВТЕМЕ».

Его цель – привлечь молодых людей к реализации конкретных дел на благо Беларуси, пропаганда интеллектуального и творческого потенциала Гомельщины, укрепление позитивного имиджа нашей страны.

