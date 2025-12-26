В юго-восточном регионе с 25 декабря по 5 января 2026 года Госавтоинспекцией Гомельщины проводится профилактическое мероприятие «Пьяному и бесправному не место на дороге!», которое направлено на укрепление транспортной дисциплины среди участников дорожного движения, снижение тяжести последствий ДТП по вине нетрезвых и «бесправных» водителей.

На время проведения мероприятия инспекторы ДПС будут приближены к местам массового скопления людей и направят все усилия на выявление и пресечение данных фактов.

За 11 месяцев текущего года на Гомельщине по вине водителей, управлявших транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, произошло 21 ДТП, в которых 4 человека погибли, 24 получили травмы различной тяжести. По вине водителей, не имеющих права управления, произошло 25 ДТП, в которых 5 человек погибли, 25 — травмированы. С начала года задержано 1554 нетрезвых водителя.

Сотрудники ГАИ напоминают, что за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения мера административного взыскания зависит от концентрации спирта в крови или его паров в выдыхаемом воздухе: от 0,3 до 0,8 промилле — 100 базовых величин с лишением права управления транспортным средством на 3 года; свыше 0,8 промилле либо отказ от прохождения освидетельствования — 200 базовых величин с лишением права управления транспортным средством на 5 лет.

За совершение данного нарушения повторно в течение года предусмотрена уголовная ответственность, а транспортное средство, которым управляло лицо, совершившее преступление, независимо от права собственности, подлежит специальной конфискации.

Управление транспортом без прав влечет штраф от 5 до 20 базовых величин, за повторное подобное нарушение в течение года штраф может быть от 20 до 50 базовых величин, а также могут быть применены общественные работы или административный арест. Важно знать, что за данное правонарушение также предусмотрена уголовная ответственность.

Госавтоинспекция призывает водителей к благоразумию и неукоснительному соблюдению требований ПДД. Управление транспортным средством в состоянии опьянения либо без прав недопустимо, чревато серьезными последствиями как для самого водителя, так и для других участников движения.

