Начальник управления биологического и ландшафтного разнообразия Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Татьяна Железнова в проекте БЕЛТА «Страна говорит» назвала самый действенный механизм борьбы с борщевиком Сосновского.

В Год благоустройства полностью проведены мероприятия по регулированию борщевика Сосновского — одного из самых агрессивных инвазивных растений. Татьяна Железнова подчеркнула, что было запланировано чуть более 5 тыс. га, а обработано свыше 6 тыс. га (с учетом повторной обработки).

«По инвазивности лидерами являются Витебская область (первое место) и Минская область (второе). Это связано с перемещением семян с близлежащих территорий, — рассказала она. — В Брестской области места произрастания борщевика полностью ликвидированы еще в 2024 году. В 2025 году продолжается мониторинг этих мест. Семена борщевика сохраняют всхожесть до 12 лет, поэтому нужен постоянный контроль для оперативной обработки».

Татьяна Железнова обратила внимание, что с учетом биологии вида и мнений ученых можно сдерживать распространение и численность этого инвазивного растения. «Оно агрессивное, быстро распространяется, дает много семян. Создана полная нормативно-правовая система — от начала до завершения работ. Методология прописана в технических нормативных актах. Обязанность лежит на землепользователе. Прописаны мероприятия, сроки, способы борьбы. Если землепользователи будут качественно и своевременно выполнять их, есть шанс победить или хотя бы эффективно сдерживать», — пояснила она.

По ее словам, уже проведена инвентаризация мест произрастания борщевика Сосновского, составлены региональные планы на следующий год. «Выделено соответствующее финансирование. Нужно выполнять прописанные мероприятия: ручной, механический, химический способы. Вовремя закупать гербициды, заключать договоры с организациями. Сроки не запускать — есть регламенты по внесению гербицидов и проведению работ», — добавила она.

Татьяна Железнова подчеркнула, что один из самых действенных механизмов — вовлечение земель в сельхозоборот. «Тогда борщевик на них не вырастет», — уточнила она.