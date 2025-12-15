В Минске 15 декабря состоялась торжественная церемония зажжения огней на главной елке страны, передает корреспондент БЕЛТА.

Главная красавица страны засияла под восторженные аплодисменты маленьких и взрослых минчан, а также гостей столицы. Одновременно с этим событием в Минске заработала световая иллюминация. И 28 праздничных елочек, которые также украшают столицу к Новому году, засветились яркими огнями на центральных районных площадках.

В этом году эффектная 30-метровая елка украшена золотыми и серебряными шарами, а также дизайнерскими элементами, которые благодаря своей графике выглядят объемными и живыми. Вокруг елки установлены арки, символизирующие 12 месяцев в году, каждая из которых также декорирована яркими игрушками.

Как рассказали на предприятии «Мингорсвет», главная елка украшена 128 гирляндами различной длины. Протяженность сети иллюминации на новогодней елке — 3,3 км, или 22 тыс. световых элементов, которые интегрированы в единую сложную систему, обеспечивающую исполнение различных сценариев, которые запрограммированы мастер-контроллером, установленным на елке.