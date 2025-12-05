Лидерами в различных номинациях признаны и три представителя Гомельщины.





Среди предприятий промышленного сектора – отбельщик целлюлозы цеха производства волокна ОАО «Светлогорский ЦКК» Александр Кикинёв.

Среди организаций сферы строительства – инженер-конструктор конструкторского бюро ОАО «Гомельстекло» Уварова Екатерина.

Среди специалистов по работе с молодежью предприятия – ведущий специалист по идеологической работе, делам молодежи и кадрам отдела организационно-кадровой и правовой работы аппарата управления ОАО «Гомельоблавтотранс» Курец Юлия.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Гомельщина официально