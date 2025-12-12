Сегодня в минском Доме культуры МАЗа праздник – завершение третьего трудового семестра 2025 года. Республиканское торжество собрало под одной крышей активную, целеустремленную молодежь – бойцов студенческих отрядов со всех уголков страны.

Среди участников – достойные представители Будакошелевщины, бойцы студенческого сельскохозяйственного отряда «СВОИ» имени Героя Советского Союза П.И. Егорова. Их вклад в развитие аграрного сектора региона – пример трудолюбия и патриотизма для подрастающего поколения.

В рамках мероприятия участники посетили мемориальный комплекс «Детям – жертвам войны», возведенный в Красном Береге.

Фото из архива участников