В новогодний период белорусские здравницы будут заполнены на 100%. Об этом сообщил директор Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения Геннадий Болбатовский, передает корреспондент БЕЛТА.

«По итогам девяти месяцев отмечаем положительную динамику по основным показателям деятельности. Заполняемость у нас превысила 85%. По общей выручке рост около 18% и по экспорту туристических услуг выручка увеличилась. По прогнозам, показатели будут не ниже по окончании года. Что касается новогоднего периода, то санаторно-курортные учреждения будут заполнены на 100%. Сегодня мест уже практически нет», — рассказал Геннадий Болбатовский. По итогам 2025-го среднегодовая заполняемость будет выше прошлогодней. По прогнозам, она превысит 86%. Традиционно более 90% посетителей покупают путевки в белорусские здравницы, чтобы совместить отдых с лечением.

На базе санатория «Солнечный в Брестском районе сегодня проходит заседание рабочей группы по развитию лечебно-оздоровительного туризма Межведомственного совета по туризму при Совете Министров. Внимание специалистов приковано к опыту работы санаториев Брестской области в период новогодних и рождественских праздников, привлечению иностранных туристов.

В здравницах намерены, опираясь на научную составляющую, повышать эффективность медицинского лечения и процедур. В частности, ставку делают на развитие SPA-услуг. «Белорусские санатории имеют уникальную возможность эти услуги предоставлять с минеральными водами. На территории наших санаториев функционирует 99 скважин с минеральной водой. Более активно будем предлагать использование природного потенциала нашей страны», — отметил директор Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения.

В Беларуси функционируют 97 санаториев, которые рассчитаны почти на 28 тыс. мест, а также 42 оздоровительные организации на 10 тыс. мест. Список посетителей отечественных здравниц насчитывает гостей из нескольких десятков стран.