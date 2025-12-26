Следуя старой примете, как встретишь год, так его и проведешь, в канун Нового года многие стремятся расплатиться с долгами. Повышается ли активность должников в декабре и как работают судебные исполнители в праздничные дни, рассказывает начальник отдела принудительного исполнения Буда-Кошелевского района Олеся Манулина.





– Олеся Федоровна, отмечаете ли Вы в конце года увеличение числа платежей по исполнительным производствам?

– Да, конец года действительно «горячая пора» для судебных исполнителей. Многие откладывают выплаты на последний момент и рассчитываются буквально 31 декабря. Это связано с несколькими причинами. Во-первых, должники, работающие в России, часто возвращаются на праздники домой с накоплениями и приходят, чтобы частично или полностью погасить долги. Во-вторых, люди спешат восстановить отключенные из-за долгов мобильную связь и интернет, чтобы встретить праздник в комфорте.

– Бывают ли случаи, когда многолетний долг гасят одним платежом прямо перед Новым годом?

– Такие случаи есть, но они немногочисленны. Чаще всего к погашению долгов людей побуждают не добровольное желание, а принятые в их отношении меры. Осознание реальных последствий – ограничений, арестов имущества – заставляют действовать. Например, в моей практике был случай, когда мужчина имел большую задолженность по штрафам. Судебный исполнитель временно ограничил его в праве управления автомобилем. Перед Новым годом у него возникло желание снова сесть за руль. Он пришел, выяснил точную сумму и погасил весь долг в тот же день.

– Правда ли, что в праздничные дни судебные исполнители больше заняты отчетами и не проводят рейды?

– Это не совсем так. Конец года – период отчетности и планирования, бумажной работы действительно прибавляется, однако работа «в поле» не останавливается. Мы проводим рейдовые мероприятия совместно с ГАИ и РОВД, в том числе и в праздники. Цель – побудить людей рассчитаться с долгами. Буквально на днях был совместный рейд с ГАИ, в ходе которого на имущество должников был наложен арест. Не желая без него оставаться перед праздником, граждане полностью погасили свои многолетние задолженности, и исполнительные производства были закрыты.

– Кроме взыскания долгов, чем еще живет отдел?

– Мы ежегодно участвуем в благотворительных акциях. В этом году, например, присоединимся к акции «От всей души». Наш коллектив приготовил подарки для одиноких и одиноко проживающих пожилых людей.

– Что бы вы посоветовали нашим читателям, чтобы в новом году не стать должником?

– Самый главный совет – быть ответственными и своевременно оплачивать коммунальные услуги, налоги, алименты, кредиты. Нельзя допускать, чтобы небольшая проблема переросла в большую задолженность. Гораздо проще решить вопрос сразу, чем годами иметь дело с органами принудительного исполнения.

Желаю всем жителям района повышать правовую грамотность, быть законопослушными и достойными гражданами своей страны. С наступающим Новым годом!

Подготовила Татьяна Титоренко