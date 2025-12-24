Праздник для юных зрителей начался еще до начала сказки. В фойе ребят ждали увлекательные игровые площадки, организованные РОЧС, СШ №1 г. Буда-Кошелево — Школой мира, в зале — Уваровичским ЦДТ. Дети с радостью включались в игры, участвовали в конкурсах и фотографировались в праздничных зонах.

Перед началом спектакля с праздником ребят поздравила заместитель председателя райисполкома Людмила Кураликова. Она пожелала исполнения самых заветных желаний, безопасных зимних каникул, ярких впечатлений, здоровья и сил для новых свершений в наступающем году.

Работники культуры постарались на славу и организовали для детей новогоднее представление с захватывающим сюжетом, яркими декорациями и запоминающимися персонажами. Представление очень понравилось юным зрителям и их родителям, подарив всем настоящее праздничное настроение.

Елизавета Малая

Фото автора