В настоящее время на контроле райисполкома находится ряд обращений граждан по вопросу некачественного оказания КЖУП «Буда-Кошелевский коммунальник» услуги по горячему водоснабжению жителей города, проживающих по ул. Лавриновича.

Руководитель теплоснабжающей организации подтверждает имевшиеся перебои в работе оборудования на котельной «Колледж». «Причина перебоев в работе оборудования котельной установлена, ведутся работы по устранению имеющихся замечаний. Завершение ремонтных работ планируется осуществить в срок до 24 декабря текущего года, – пояснил директор «КЖУП Будако-Кошелевский коммунальник» Евгений Новик. – В целях принятия мер по обеспечению жителей услугами теплоснабжения и горячего водоснабжения в настоящее время задействована передвижная блочно-модульная котельная, находящаяся на балансе «Гомельоблтеплосети», использование которой запланировано до момента завершения ремонтных работ на котельной «Колледж». Кроме того, работниками коммунальной службы проводятся дополнительные работы по промывке теплообменников, установленных на котельной для улучшения нагрева горячей воды».

Как отметил заместитель председателя райисполкома Владимир Ковалев, в дополнение к вышеперечисленным мерам в настоящее время завершаются работы по монтажу и подключению к системе теплоснабжения новой передвижной блочно-модульной котельной производительностью 1,0 МВт, работающей на пеллетах, выпущенной ОАО «Гомельский завод «Коммунальник» с последующим ее запуском. Дополнительные мощности котельной позволят обеспечить жителей теплоснабжением и горячим водоснабжением надлежащего качества.

За период оказания услуги с недостатками КЖУП «Буда-Кошелевский коммунальник» будет сделан перерасчет. Суммы перерасчета отобразятся в извещениях о размере платы за жилищно-коммунальные услуги и платы за пользование жилым помещением.