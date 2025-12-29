Обращаясь к ребятам и их родителям, член Совета Республики, председатель областного Совета депутатов Екатерина Зенкевич привела слова Главы государства Александра Григорьевича Лукашенко о том, что любая страна сильна своими традициями. Республиканская акция «Наши дети» – одна из них. Марафон добра проходит в Беларуси уже 31-й раз и охватывает все регионы, чтобы ни один ребенок не остался без внимания в эти чудесные волшебные праздники.

Екатерина Анатольевна пожелала ребятам скорейшего выздоровления, ярких и запоминающихся каникул, хороших отметок, чтобы все у них получалось, а заветные мечты обязательно исполнялись. К поздравлениям присоединился председатель районного Совета депутатов Сергей Халдай.

Народные избранники вручили юным пациентам развивающие игры и сладкие подарки. К слову, конструктор и детская кухня будут очень кстати: в этом году после ремонта в отделении была оборудована игровая комната. Теперь дети с пользой проводят время между лечебными процедурами и быстрее идут на поправку.

Кроме подарков для ребят подготовили новогоднюю театрализованную программу со стихами, хороводами с Дедом Морозом и Снегурочкой.

Наталья Логунова

Фото автора