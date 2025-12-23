Направлять поздравления и подарки ребятам из СПЦ от лица представителей власти, депутатского корпуса, организаций и предприятий района в преддверии Нового года и Рождества уже стало традицией. Этот год не исключение.

Сегодня в гости к воспитанникам пришли председатель районного Совета депутатов Сергей Халдай и депутаты райсовета, представители РОВД, военного комиссариата, Беларусбанка, СП «АМИПАК»-ОАО, ЦРБ.





Ребятам подарили много сладких подарков, фруктов, канцелярских принадлежностей. От депутатов райсовета СПЦ были также переданы постельное белье и покрывала.

Для гостей праздника организовали веселое представление «Морозко на новый лад» с танцами, песнями, стихами.

Сергей Халдай поблагодарил коллектив СПЦ за новогоднее представление, каждодневный кропотливый труд, за ласку и заботу, которой окружены дети. Он пожелал взрослым и детям здоровья, исполнения желаний, мира и добра.

Смотрите, как это было.





Татьяна Титоренко

Фото автора