Спортинвентарь учащимся передали председатель районного отделения партии «Белая Русь» Артем Гришай, представители РО ОО «БРСМ» и районной организации Белорусского профессионального союза работников образования и науки.



Артем Сергеевич подчеркнул, что в Беларуси большое внимание уделяется развитию спорта, формированию здорового образа жизни и выразил уверенность в том, что данный спортивный инвентарь позволит учащимся школы добиваться хороших спортивных результатов.

Директор школы Александр Концевенко поблагодарил партийцев и общественников за своевременное пополнение спортивной базы учреждения.

Евгений Коновалов

Фото автора