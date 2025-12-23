Спортинвентарь учащимся передали председатель районного отделения партии «Белая Русь» Артем Гришай, представители РО ОО «БРСМ» и районной организации Белорусского профессионального союза работников образования и науки.
Артем Сергеевич подчеркнул, что в Беларуси большое внимание уделяется развитию спорта, формированию здорового образа жизни и выразил уверенность в том, что данный спортивный инвентарь позволит учащимся школы добиваться хороших спортивных результатов.
Директор школы Александр Концевенко поблагодарил партийцев и общественников за своевременное пополнение спортивной базы учреждения.
Евгений Коновалов
Фото автора