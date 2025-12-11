Обращаясь к трудовому коллективу предприятия, первый заместитель председателя – начальник управления сельского хозяйства и продовольствия райисполкома акцентировал внимание, что уходящий тематический год стал важным этапом в реализации стратегии пятилетки качества, направленной на повышение уровня жизни. «Благоустройство – это постоянная и системная работа, успех которой зависит от личного вклада каждого жителя района. Для повышения качества жизни и сохранения независимости страны крайне важны наши совместные усилия», – отметил Александр Викторович.

Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры и строительства райисполкома Татьяна Иванова проинформировала о результатах масштабной работы, проведенной в стране в Год благоустройства, в частности, и на Будакошелевщине. Она подробно остановилась на вопросе ремонта дорог, установке малых архитектурных форм в районе, озеленении, на проделанной работе по сносу пустующих домов и вовлечению земель в хозяйственный оборот.

Жанна Покидько, заместитель председателя комиссии по делам несовершеннолетних райисполкома, в свою очередь рассказала о ситуации с подростковой преступностью в районе, отметив важность профилактической работы в данном направлении. Приведя конкретные примеры правонарушений, подчеркнула, что даже незначительные, на первый взгляд, проступки могут иметь серьезные последствия для будущего молодых людей, и призвала к личной ответственности как самих подростков, так и их родителей.

Елизавета Малая

Фото автора