Ветеран педагогического труда Наталья Болотько, председатель районной ветеранской организации Александр Куриленко, волонтеры Алла Храменкова и Лариса Прус, активист в сфере здоровья Анна Бандюк отмечены за активную жизненную позицию, патриотизм и просветительскую деятельность.

В завершение праздничного вечера Иван Крупко горячо поздравил всех присутствующих с наступающим Новым годом и пожелал душевного спокойствия, здоровья, тепла, долгих лет жизни и уверенности в сердце — в том, что они нужны и любимы!

Гомельщина официально