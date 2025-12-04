В Жлобине отчим засыпал красный перец в рот и под веки 9-летнему пасынку, понуждая сознаться в краже. Об этом факте сообщил журналистам заместитель начальника управления Следственного комитета по Гомельской области Дмитрий Степанчиков, передает корреспондент БЕЛТА.

Житель Жлобина заподозрил своего 9-летнего пасынка в хищении кошелька у матери. «Принуждая его сознаться в краже, повалил на кровать. Старшего мальчика заставил удерживать брата. Действуя с особой жестокостью, засыпал пасынку в рот красный острый перец. В продолжении пытки засыпал перец под веки обоих глаз ребенку, причиняя особые физические и психические страдания», — рассказал о вопиющем факте заместитель начальника УСК.

Истязание проводил в присутствии других членов семьи. Известно, что мама мальчика в момент пыток находилась в соседней комнате. Она никак не отреагировала на происходящие события.

По решению Жлобинского райисполкома мальчик изъят из этой семьи, теперь он находится у приемных родителей.

Действия обвиняемого квалифицированы как истязание, совершенное в отношении заведомо несовершеннолетнего, находящегося в зависимом положении, — по ч.2 ст.154 УК и по ч.1 ст.172 УК — вовлечение заведомо несовершеннолетнего в совершение преступления.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.