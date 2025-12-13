Сегодня около 02.20 58-летний водитель автомобиля «МАЗ», двигаясь на 209 км автодороги М-5 «Минск-Гомель»,совершил наезд на 51-летнего велосипедиста, не обозначенного световозвращающими элементами и, предварительно, находящегося на проезжей части в состоянии алкогольного опьянения.

В результате наезда велосипедист от полученных травм скончался на месте происшествия.

Госавтоинспекция напоминает!

При движении в темное время суток по загородным трассам, велосипедист обязан быть обозначен жилетами повышенной видимости, а велосипед должен иметь спереди фонарь белого цвета, а сзади красного.

Водителям при управлении транспортом следует быть внимательными и выбирать такую скорость, которая позволит вовремя среагировать на препятствие в пути.

Госавтоинспекция Гомельщины