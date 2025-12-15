Сейчас очень популярны астрологические прогнозы. Иногда они дают людям надежду в моменты неопределенности. Корреспондент «Авангарда» поинтересовалась у жителей Будакошелевщины, стоит ли всерьез воспринимать предсказания звезд?



Валерия ЛЕТАШКОВА, жительница д. Радеево:

– Верю в гороскопы и всегда обращаю внимание на прогнозы, связанные с моим знаком зодиака. Для меня это не просто развлечение, а источник вдохновения. Конечно, я понимаю, что звезды не гарантируют точного результата, но они дают возможность задуматься над своими действиями и принять решение.

Алла КУЗЬМИНА, горожанка:

– Отношусь к типу людей, которые не верят в гороскоп и предсказания. Считаю, что судьба зависит от наших решений и действий, а не от расположения звезд. Поэтому каждый раз, когда читаю гороскоп для Раков, не вижу никакой связи с моей реальной жизнью. Предпочитаю больше доверять опыту и интуиции.

Дмитрий КИРЕЕНКО, будакошелевец:

– Гороскопы – штука одновременно интересная и загадочная. Иногда просматриваю их ради любопытства. Если честно, трудно поверить, что звезды и планеты способны влиять на нашу жизнь. Конечно, приятно почитать, что вам сегодня повезет, но лучше все же надеяться на себя.

Татьяна МИНЕЕВА, жительница райцентра:

– Утро начинаю с просмотра гороскопа, будь то интернет или телевизор. Я выбираю только те прогнозы, которые звучат позитивно и настраивают на положительный лад. Главное – верить в лучшее и помнить: наша судьба в наших руках.

Ирина СНЕЖНАЯ

Фото автора