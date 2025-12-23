В торжественном мероприятии в ТЦСОН приняла участие начальник управления по труду, занятости и социальной защите райисполкома Светлана Серафимович. Обращаясь присутствующим, она отметила, что республиканская благотворительная акция проходит по инициативе Президента Беларуси Александра Григорьевича Лукашенко с 2022 года, и ее значимость сложно переоценить. Цель акции – в канун Нового года и Рождества окружить заботой и вниманием людей преклонного возраста, подарить им радостные минуты общения.

В этот раз акция продлится до 14 января: общественные организации, отраслевые профсоюзы посетят одиноких и одиноко проживающих людей, чтобы они в новогодние и рождественские дни не оставались одни.

Светлана Леонидовна поблагодарила присутствующих на мероприятии земляков почтенного возраста за вклад в развитие страны и Будакошелевщины и пожелала ярких событий в праздничный период, здоровья и благополучия.



На концерте звучали музыкальные номера в исполнении Андрея Батаева, Марии Мрочек, Марии и Петра Бобиковых, фольклорного коллектива «Веснянка», волонтеров ТЦСОН.

Евгений Коновалов

Фото автора