По информации Белгидромета сегодня во многих районах страны ожидаются осадки (снег, мокрый снег, по юго-западной половине с дождем). Местами прогнозируются туман и гололед, на отдельных участках дорог гололедица.

Водителям следует учитывать, что сочетание таких факторов может приводить к внезапному изменению состояния проезжей части на разных участках маршрута. Следуйте основным рекомендациям:

соблюдайте безопасную скорость, дистанцию и боковой интервал;

выбирайте сдержанный тип вождения, отказавшись от резких маневров;

во избежание возникновения заноса ускоряйтесь, замедляйтесь и вращайте руль плавно;

с особой осторожностью преодолевайте закругления дорог, мосты, путепроводы, пешеходные переходы, где наледь образуется прежде всего;

на открытых продуваемых участках местности держите руль двумя руками, будьте готовы к внезапным порывам ветра.

Эксплуатация автомобиля, не оборудованного зимними шинами или с износом протектора выше предельно допустимого, категорически запрещена!

Пешеходам во время осадков нужно обозначать обозначать себя одеждой повышенной видимости, а в темноте — обязательно световозвращающими элементами, которые должны быть видны водителям. Соблюдать правила дорожного движения, переходя дорогу исключительно в разрешенных местах и лишь убедившись, что все автомобили успевают остановиться.

Откажитесь от передвижения на средствах персональной мобильности и велосипедах.

МВД Беларуси