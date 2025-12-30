Для обмана граждан цифровые жулики обратились традиционной схеме мошенников с фейковыми информационными ресурсами якобы от имени КГБ Беларуси.

Зарубежные провокаторы активно накручивают подписчиков за счет ботов в фейковом Telegram-канале «КГБ БЕЛАРУСИ 🇧🇾», чтобы создать видимость высокого доверия пользователей, привлечь внимание аудитории к странице.

Цель создания и продвижения жуликами подобных ресурсов:

Побудить пользователей к обратной связи, распространять рекомендации об использовании якобы «безопасного» программного обеспечения или перехода по «проверенным» ссылкам.

Подобные действия могут привести к хищению личных данных или взлому устройства.

Ложные информационные ресурсы в перспективе могут быть задействованы для распространения фейковой или вводящей в заблуждение информации.

Около года назад злоумышленники уже обкатывали схему с поддельным веб-ресурсом kgb-by.org. В те же дни августа 2024 года, что и фейковый сайт, был создан Telegram-канал, который сейчас злоумышленники пытаются продвигать под видом официального информационного ресурса. В описании канала размещены ссылки на якобы другие «официальные» ресурсы ведомства.

Фейковый чат-бот в Telegram. Чат-бот формата «kgb_info_bot» не соответствует действительности. Также в обратной связи чат-бота указана ссылка на липовый веб-сайт kgb-by.info в доменной зоне «INFO», созданный 6 февраля 2025 года.

Несуществующий веб-ресурс. Чтобы в обратной связи Telegram-канала ссылка на сайт выглядела достоверной, в визуальном оформлении была использована стандартная для госучреждений ссылка формата kgb.gov.by. Но у липового сайта букву «о» заменили с латинской на кириллическую. Внешне в тексте мессенджера она ничем не отличается от настоящей, но при попытке перехода в строке браузера она поменяет формат на «xn--gv-fmc.by», а страница остается недоступной.

Фейковый адрес электронной почты. КГБ Беларуси не использует и никогда не использовал для обратной связи электронную почту формы «Proton Mail».

Фейковый Youtube-канал. Для убедительности на него загружены несколько сюжетов о деятельности КГБ, заимствованные из государственных СМИ.

Обращает на себя внимание тот факт, что определенную легитимизацию фейковому Telegram-каналу придала отсылка на него как официальный источник информации террористами «Киберпартизаны». Это может косвенно указывать на связь преступников и иностранных спецслужб с работой данной площадки.

Примечательно, что активность фейкового Telegram-канала увеличилась после комментария председателья КГБ Ивана Тертеля для государственных СМИ (https://t.me/pul_1/19644) несколько дней назад.

О чем следует знать?

1️⃣ Официальный сайт КГБ сейчас находится в разработке.

2️⃣ Официальный Telegram-канал здесь: @KGB_BY_channel

3️⃣ Бот обратной связи: @KGB_BY_bot

Народный Антифейк