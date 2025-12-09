Водители фур, застрявших на белорусско-литовской границе, с понимаем относятся к сложившейся ситуации. Об этом в интервью телеканалу «Первый информационный» заявил государственный секретарь Совета безопасности Александр Вольфович, сообщает БЕЛТА.





«Сегодня абсолютно спокойная обстановка по этому вопросу, абсолютно контролируемая. Водители с пониманием отнеслись к той ситуации, которая сложилась. Конечно, радости и оптимизма у них это не вызывает. Люди страдают, люди находятся вне своих домов. Хоть и в Беларуси им предоставлены практически все необходимые условия. И даже руководству литовских компаний мы разрешили приехать, встретиться с водителями, посмотреть, в каких условиях находятся на территории Беларуси их машины, водители. Они с удивлением сказали: «Да, нам до вас далеко, потому что таких условий на территории Литвы, к сожалению, не создано для водителей, для перевозчиков», — отметил Александр Вольфович.

По его словам, все фуры находятся под надежной охраной, многие водители уехали домой к своим семьям.

«Ничего не угрожает ни машинам, ни грузам, ни водителям. Будем надеяться, что все-таки ситуация разрешится в ближайшее время», — подчеркнул госсекретарь.

Как сообщалось, Президент Беларуси Александр Лукашенко 9 декабря собрал заседание Совета безопасности. Глава государства вновь предложил Литве начать переговоры и назвал интересующие Беларусь пункты.

Александр Лукашенко обратил внимание, что в Литве сейчас «начинают гвалтом кричать» по поводу автомобилей, которые остались в Беларуси после закрытия границы Вильнюсом. «Если они (автомобили. — Прим. БЕЛТА) валяются на обочине дороги, может, в Литве это нормально. У нас это неприемлемо. Мы их разместили на стоянках, охраняем, чтобы никто не влез в эти автомобили, чтобы груз сохранился, — подчеркнул Президент. — Не надо «на дурницу» кричать гвалтом и шуметь. Не надо привлекать американцев, россиян или украинцев. Этот номер не пройдет. Эта тема лежит в плоскости наших переговоров и наших отношений».

При этом, добавил Президент, Беларусь готова даже выкупить скоропортящиеся грузы. Что касается водителей грузовиков, то для них на территории Беларуси созданы необходимые условия пребывания. «Все делаем для того, чтобы было нормально. И начинают (литовская сторона. — Прим. БЕЛТА) там мышковаться, из-под ковра или плинтуса высовывают голову: «Отдайте нам эти автомобили!» — заявил он.

Вместе с тем, обратил внимание Александр Лукашенко, есть и такие пункты, которые интересуют белорусскую сторону. «Верните нам 17 или 20 автомобилей, которые вы украли. Пожарные автомобили, которые поставляли в Зимбабве. Нормализуйте работу нашего санатория, где мы лечили чернобыльских детей. Они у детей отобрали фактически санаторий, — подчеркнул глава государства. — И верните нам деньги за то, что мы там строили порт».