За последние две недели природоохранные ведомства провели обследование территорий Рогачевского и Светлогорского районов. Оценка уровня благоустройства от экологов в целом положительная. Приведены в порядок контейнерные площадки, ведутся работы по установке и обновлению ограждения на территории молочно-товарных комплексов.

В то же время наблюдается несанкционированное размещение отходов, несвоевременное вовлечение неиспользуемых земель в оборот, недостаточными темпами проводится покос сорной растительности, а хранение запчастей на мехдворах не везде осуществляется надлежащим образом.

На устранение недостатков и недоработок губернатор дал ответственным службам три недели.

Гомельщина официально