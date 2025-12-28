Новый год и Рождество — праздники, которые собирают близких за одним столом. Хозяюшки стараются приготовить много разнообразных вкусных блюд. Салатики, рулетики, горячее, десерт — невозможно удержаться, чтобы не попробовать все и сразу! Врач рассказала, как провести праздничное застолье без вреда для здоровья.
Формула застольного баланса
Главное правило — не садиться за новогодний стол голодным, чтобы не насытиться слишком быстро. Следует грамотно распланировать меню, включив зелень, холодные закуски, овощи, фрукты и легкие салаты, ограничив при этом жирные блюда. Предпочтение лучше отдайте постной говядине, телятине, курице или индейке, рыбе. С традиционными для рождественского стола, но богатыми жирами уткой и гусем будьте осторожнее: запекайте (а не жарьте) с яблоками и крупами, которые хорошо впитывают излишки жира. Замените майонез на заправки для салатов собственного приготовления. Их нетрудно сделать на основе оливкового, подсолнечного или других растительных масел, а также йогурта или сметаны.
Десерты также должны быть легкими: их можно приготовить на основе мягких творожных сыров, творога и йогурта. На столе обязательно должны быть натуральные соки, компоты. Желательно обойтись без сладких газированных напитков.
Для сохранения хорошего самочувствия имеет значение и время подачи блюд. Лучше организовать ужин чуть позже привычного времени, но до 21:00-22:00, а для встречи Нового года и на первые праздничные часы оставить лишь салаты, легкие закуски и десерты.
Не торопитесь за столом. Чувство насыщения приходит не сразу, а только через 10-20 минут, поэтому неспешное наслаждение вкусом не только принесет больше пользы, но и поможет наесться меньшим количеством еды.
Коварные пузырьки
Самый популярный напиток в новогоднюю ночь — игристое. Звон бокалов под бой курантов переносит нас в следующий год. Но этот легкий искрящийся напиток не так безобиден, как кажется.
Врачи утверждают, что в нем есть только один полезный компонент — виноградная основа, а пузырьки опьяняют действительно быстрее:
— За счет диоксида углерода шампанское мгновенно всасывается из желудка в кровь, поэтому должный эффект наступает даже быстрее, чем от более крепкого алкоголя, — говорит Наталия Чернявская. — Если у вас гастрит или язва, рекомендуем воздержаться от него, поскольку это может ухудшить состояние здоровья. Также следует помнить, что в одном бокале полусладкого примерно 2 чайные ложки сахара. Не рекомендуется смешивать разные спиртные напитки: это усиливает опьянение.
Алкоголь токсичен не только для головного мозга, но и для печени. Он может спровоцировать гастрит, язву желудка, панкреатит, спазм коронарных сосудов сердца и даже инфаркт.
— Если вы беременны, у вас язва желудка, сахарный диабет, гепатит или цирроз печени, ишемическая болезнь сердца, вы принимаете медикаменты, которые не совместимы с алкоголем, про шампанское и другие алкогольные напитки забудьте! — призывает врач. — Их категорически нельзя пить. Праздник становится по-настоящему веселым благодаря эмоциям, которые вы получаете рядом с близкими и родными, а не из-за алкоголя. Берегите себя, будьте здоровы и счастливы в Новом году!
Нехитрые советы
Врач-гигиенист санитарно-эпидемиологического отдела ГУ «Центр гигиены и эпидемиологии Ленинского района г. Минска» Наталия Чернявская отмечает: для того чтобы обезопасить себя и своих близких от возможных неприятных последствий, в частности отравлений, необходимо следовать нескольким нехитрым советам.
— Если готовая пища осталась на другой день, обязательно перед употреблением ее прокипятите или прожарьте не менее 5 минут. Тщательно прожаривайте или проваривайте мясо (сок должен быть прозрачный и не розовый), яйца, морепродукты. Храните сырые продукты в закрытой посуде отдельно от готовых блюд. Просроченные продукты питания выбрасывайте без сожаления. Не оставляйте приготовленную пищу при комнатной температуре более чем на 2 часа, а приготовленные блюда держите горячими (не ниже 60°С) до сервировки стола, — уточняет она.
Вопреки устоявшейся десятилетиями традиции наших бабушек, медик призывает не готовить блюда впрок, особенно скоропортящиеся — из мяса, яиц, а также салаты, паштеты, пудинги, кулинарные изделия с кремом.
Сроки годности популярных блюд и продуктов от самых скоропортящихся до самых «стойких»:
- суши, роллы, торты со взбитыми сливками — не более 6 часов;
- блинчики с начинкой, заправленные салаты, рис, картофельное пюре, вареные креветки, бутерброды с икрой (в список их включили медики, но мы с вами знаем, что они не хранятся, а уходят со стола первыми), рулеты из мяса птицы, рыбные котлеты, оладьи из печени (для любителей традиционной кухни), котлеты из рубленого мяса — не более 12 часов;
- отварной язык, сердце, салаты без заправки, картофель отварной, жареный, блинчики с джемом — не более 18 часов;
- рыба фаршированная, заливные блюда, вареные яйца, мясо запеченное, тушеное, шпигованное, овощи вареные, тушеные — не более 24 часов;
- жареная рыба, торты со сливочным кремом — не более 36 часов.
ВОЗ определила дозу алкоголя, которую не стоит превышать:
- для женщин = 20 мл этанола в день, или 160-190 мл игристого (1 бокал)
- для мужчин = 30 мл этанола в день 240-285 мл (примерно 2 бокала)
Ольга ПРОЛЮК,
фото из архива БЕЛТА,
газета «7 дней».