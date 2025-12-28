Новый год и Рождество — праздники, которые собирают близких за одним столом. Хозяюшки стараются приготовить много разнообразных вкусных блюд. Салатики, рулетики, горячее, десерт — невозможно удержаться, чтобы не попробовать все и сразу! Врач рассказала, как провести праздничное застолье без вреда для здоровья.

Формула застольного баланса

Главное правило — не садиться за новогодний стол голодным, чтобы не насытиться слишком быстро. Следует грамотно распланировать меню, включив зелень, холодные закуски, овощи, фрукты и легкие салаты, ограничив при этом жирные блюда. Предпочтение лучше отдайте постной говядине, телятине, курице или индейке, рыбе. С традиционными для рождественского стола, но богатыми жирами уткой и гусем будьте осторожнее: запекайте (а не жарьте) с яблоками и крупами, которые хорошо впитывают излишки жира. Замените майонез на заправки для салатов собственного приготовления. Их нетрудно сделать на основе оливкового, подсолнечного или других растительных масел, а также йогурта или сметаны.

Десерты также должны быть легкими: их можно приготовить на основе мягких творожных сыров, творога и йогурта. На столе обязательно должны быть натуральные соки, компоты. Желательно обойтись без сладких газированных напитков.

Для сохранения хорошего самочувствия имеет значение и время подачи блюд. Лучше организовать ужин чуть позже привычного времени, но до 21:00-22:00, а для встречи Нового года и на первые праздничные часы оставить лишь салаты, легкие закуски и десерты.

Не торопитесь за столом. Чувство насыщения приходит не сразу, а только через 10-20 минут, поэтому неспешное наслаждение вкусом не только принесет больше пользы, но и поможет наесться меньшим количеством еды.

Коварные пузырьки

Самый популярный напиток в новогоднюю ночь — игристое. Звон бокалов под бой курантов переносит нас в следующий год. Но этот легкий искрящийся напиток не так безобиден, как кажется.

Врачи утверждают, что в нем есть только один полезный компонент — виноградная основа, а пузырьки опьяняют действительно быстрее:

— За счет диоксида углерода шампанское мгновенно всасывается из желудка в кровь, поэтому должный эффект наступает даже быстрее, чем от более крепкого алкоголя, — говорит Наталия Чернявская. — Если у вас гастрит или язва, рекомендуем воздержаться от него, поскольку это может ухудшить состояние здоровья. Также следует помнить, что в одном бокале полусладкого примерно 2 чайные ложки сахара. Не рекомендуется смешивать разные спиртные напитки: это усиливает опьянение.

Алкоголь токсичен не только для головного мозга, но и для печени. Он может спровоцировать гастрит, язву желудка, панкреатит, спазм коронарных сосудов сердца и даже инфаркт.

— Если вы беременны, у вас язва желудка, сахарный диабет, гепатит или цирроз печени, ишемическая болезнь сердца, вы принимаете медикаменты, которые не совместимы с алкоголем, про шампанское и другие алкогольные напитки забудьте! — призывает врач. — Их категорически нельзя пить. Праздник становится по-настоящему веселым благодаря эмоциям, которые вы получаете рядом с близкими и родными, а не из-за алкоголя. Берегите себя, будьте здоровы и счастливы в Новом году!

Нехитрые советы

Врач-гигиенист санитарно-эпидемиологического отдела ГУ «Центр гигиены и эпидемиологии Ленинского района г. Минска» Наталия Чернявская отмечает: для того чтобы обезопасить себя и своих близких от возможных неприятных последствий, в частности отравлений, необходимо следовать нескольким нехитрым советам.

— Если готовая пища осталась на другой день, обязательно перед употреблением ее прокипятите или прожарьте не менее 5 минут. Тщательно прожаривайте или проваривайте мясо (сок должен быть прозрачный и не розовый), яйца, морепродукты. Храните сырые продукты в закрытой посуде отдельно от готовых блюд. Просроченные продукты питания выбрасывайте без сожаления. Не оставляйте приготовленную пищу при комнатной температуре более чем на 2 часа, а приготовленные блюда держите горячими (не ниже 60°С) до сервировки стола, — уточняет она.

Вопреки устоявшейся десятилетиями традиции наших бабушек, медик призывает не готовить блюда впрок, особенно скоропортящиеся — из мяса, яиц, а также салаты, паштеты, пудинги, кулинарные изделия с кремом.

Сроки годности популярных блюд и продуктов от самых скоропортящихся до самых «стойких»:

суши, роллы, торты со взбитыми сливками — не более 6 часов;

блинчики с начинкой, заправленные салаты, рис, картофельное пюре, вареные креветки, бутерброды с икрой (в список их включили медики, но мы с вами знаем, что они не хранятся, а уходят со стола первыми), рулеты из мяса птицы, рыбные котлеты, оладьи из печени (для любителей традиционной кухни), котлеты из рубленого мяса — не более 12 часов;

отварной язык, сердце, салаты без заправки, картофель отварной, жареный, блинчики с джемом — не более 18 часов;

рыба фаршированная, заливные блюда, вареные яйца, мясо запеченное, тушеное, шпигованное, овощи вареные, тушеные — не более 24 часов;

жареная рыба, торты со сливочным кремом — не более 36 часов.

Минеральная вода помогает восстановить водно-солевой баланс и дефицит минералов, нарушенный этанолом. Щелочная среда способствует более быстрому выводу токсинов и продуктов распада алкоголя из организма. Минералка стимулирует отток желчи, что облегчает состояние после жирной пищи. При этом лучше пить негазированную, чтобы не раздражать слизистую желудка. Минеральная вода помогает восстановить водно-солевой баланс и дефицит минералов, нарушенный этанолом. Щелочная среда способствует более быстрому выводу токсинов и продуктов распада алкоголя из организма. Минералка стимулирует отток желчи, что облегчает состояние после жирной пищи. При этом лучше пить негазированную, чтобы не раздражать слизистую желудка.

ВОЗ определила дозу алкоголя, которую не стоит превышать:

для женщин = 20 мл этанола в день, или 160-190 мл игристого (1 бокал)

для мужчин = 30 мл этанола в день 240-285 мл (примерно 2 бокала)

Ольга ПРОЛЮК,

фото из архива БЕЛТА,

газета «7 дней».