В рамках одноименной акции активисты районного РОО «Патриоты Беларуси», ЛДПБ, ТЦСОН, КЖУП «Буда-Кошелевский коммунальник», филиала ОАО «Гомсельмаш» «Юбилейный-Агро», учреждений образования района подарили праздник воспитанникам СПЦ. Ребята с удовольствием расписывали пряники и гипсовые фигурки, изготавливали открытки, пели, танцевали, наносили аквакгрим. Приятным сюрпризом для детей стали подарки и сладкий стол.

Инициатором мероприятия выступило районное РОО «Патриоты Беларуси». Как отметил председатель общественного объединения Евгений Агажельский, Новый год – один из самых любимых и долгожданных праздников для детворы. Считается, что именно в это время сбываются мечты и происходят чудеса. Конечно же, все это невозможно без участия взрослых. Акция «Время чудес» – хорошая возможность подарить частичку тепла, внимания и поделиться добротой с теми, кто в этом нуждается.

Татьяна Титоренко

Фото из архива участников