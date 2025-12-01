С выпадением снега и приходом морозной погоды в 2-3 раза увеличивается частота обращений за помощью в медицинские учреждения. В Минздраве напомнили правила безопасности в холодный сезон, сообщает БЕЛТА.

С приходом холодов начинается период гололедных травм. С выпадением снега и приходом морозной погоды увеличивается частота обращений за помощью в медучреждения. Ежегодно в больницы страны на лечение поступают более 2,5 млн человек.

В ведомстве просят граждан соблюдать простые меры предосторожности, чтобы избежать гололедных травм. «Не спешите, передвигайтесь по тротуарам и пешеходным дорожкам. Обувь выбирайте по погоде — подошва должна быть ребристой. Женщинам на время гололеда лучше полностью отказаться от высоких каблуков и шпилек», — напомнили в Минздраве.

Водителям необходимо строго соблюдать скоростной режим, внимательно оценивать дорожную обстановку, особое внимание обращая на пешеходов.

Зимние забавы также могут привести к травмам, поэтому следует быть осторожными при катании на тюбингах, санках и ледянках.