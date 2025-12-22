Акция «Республиканская Ёлочка желаний» — чудесная инициатива «Патриотов Беларуси», ставшая доброй традицией. Уже не первый год она дарит радость и улыбки тысячам деток по всей стране. Нынешний год не стал исключением.

Сегодня активисты районного РОО «Патриоты Беларуси» организовали настоящую новогоднюю сказку для воспитанников Улуковской специальной школы-интерната. Дети пели, танцевали, играли вместе с Дедом Морозом, Снегурочкой и сказочными персонажами. А еще каждому из детей, а их здесь 161, Дед Мороз вручил долгожданные подарки. О том, что принести, он узнал из писем, которые ему написали воспитанники. Но сам бы он наверное не справился, если бы десятки

волшебников из Буда-Кошелевского, Речицкого районов, г.Гомеля, Либерально-демократической партии Беларуси не помогли ему в исполнении мечт маленьких патриотов.

Председатель районного РОО «Патриоты Беларуси» Евгений Агажельский искренне благодарит каждого, кто присоединился к акции и внес свой вклад в создание новогоднего чуда.

Вместе мы можем сделать этот Новый год по-настоящему незабываемым для деток, которые ждут волшебства и исполнения своих желаний.



Фото из архива участников