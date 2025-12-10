Диалоговая площадка на такую тему состоялась в Коммунаре. Спикером выступил делегат ВНС, председатель Коммунаровского сельисполкома Михаил Борисевич.

Он не только разъяснил суть и полномочия ВНС, но и подробно остановился на ключевых приоритетах Программы социально-экономического развития Республики Беларусь на 2026-2030 годы, среди которых: национальная демографическая безопасность, развитие человеческого потенциала, создание качественной и удобной среды для жизни, рост конкурентоспособности через технологическое развитие, сбалансированное развитие всех регионов страны, укрепление обороноспособности и реализация туристического потенциала Беларуси. Он подчеркнул, что в программе заложены серьезные задачи, такие как повышение рождаемости, закрепление молодых специалистов на местах, реализация крупных инвестиционных проектов и развитие туристической инфраструктуры, включая продвижение таких региональных брендов, как «Золотое кольцо Гомельщины».

Говоря о достижениях уходящей пятилетки, Михаил Николаевич показал на конкретных примерах, как общереспубликанские цели претворяются в жизнь. За последние годы в Коммунаре открыли после реконструкции Дворец культуры, обновили школу, построили многофункциональную спортивную площадку, отремонтировали центральные дороги и часть жилых домов. В планах – дальнейшее благоустройство населенного пункта, строительство жилья, развитие инфраструктуры.

Одной из тем диалога стала роль молодежи в жизни страны. Михаил Борисевич обратился к старшеклассникам, присутствовавшим на встрече: «Наступит время, и вам придется брать управление государством в свои руки. И ваша задача – подхватить и модернизировать то, что есть у нас». Спикер подчеркнул, что молодым людям стоит осознать свою ответственность, ведь уже скоро они будут непосредственно участвовать в реализации планов на будущую пятилетку, а их знания и умения будут востребованными для достижения поставленных целей.

Елизавета Малая

Фото автора