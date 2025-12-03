Встреча Президента Беларуси Александра Лукашенко с Президентом Алжира Абдельмаджидом Теббуном проходит на территории дворца «Эль-Мурадия» в столице страны, передает корреспондент БЕЛТА.
Официальным переговорам предшествует церемония встречи с исполнением гимнов двух стран и участием роты почетного караула.Дворец «Эль-Мурадия» — резиденция Президента Алжира, где принимают официальные зарубежные делегации. Дворец, а также одноименная местность, в которой он расположен, названы в честь Дидуша Мурада — национального героя, погибшего в войне с Францией за независимость Алжира.
По местной традиции переговоры глав государств в узком и расширенном составах проходят в закрытом формате без протокольных заявлений для СМИ. Заявления обычно делаются уже по итогам встречи.
Как сообщалось ранее, акцент в переговорах Александра Лукашенко и Абдельмаджида Теббуна делается на углублении торгово-экономического сотрудничества и реализации взаимовыгодных двусторонних проектов. В центре внимания перспективы поставок техники и кооперации, взаимодействия в агропромышленном комплексе, медицине, образовании и гуманитарной сфере в целом.
Глава белорусского государства прибыл в Алжир накануне. Это уже четвертая страна в его большом зарубежном турне. У трапа Президента встретил председатель Совета нации Алжирской Народной Демократической Республики Нассери Азуз.
Сразу по прибытии Александр Лукашенко провел встречи со спикером Национальной народной ассамблеи Ибрагимом Бугали и премьер-министром Сифи Гриебом.
Президент на этих встречах выразил уверенность, что Беларусь и Алжир смогут значительно увеличить товарооборот. «Мы обязательные люди и будем неукоснительно соблюдать наши договоренности. Торможения с нашей стороны не будет», — сказал он.
По итогам 2024 года товарооборот составил немногим более $49 млн, из которых практически весь объем — это белорусский экспорт.
Александр Лукашенко заявил о необходимости принятия и полноценной реализации дорожной карты развития сотрудничества: » Я хорошо понимаю, что такое Алжир для Африки. Мы сотрудничаем со многими странами Африканского континента. Потому что за Африкой будущее. Мы обязательно должны выработать абсолютно работоспособный план наших отношений, наших действий».