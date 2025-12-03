Встреча Президента Беларуси Александра Лукашенко с Президентом Алжира Абдельмаджидом Теббуном проходит на территории дворца «Эль-Мурадия» в столице страны, передает корреспондент БЕЛТА.

Официальным переговорам предшествует церемония встречи с исполнением гимнов двух стран и участием роты почетного караула. Дворец «Эль-Мурадия» — резиденция Президента Алжира, где принимают официальные зарубежные делегации. Дворец, а также одноименная местность, в которой он расположен, названы в честь Дидуша Мурада — национального героя, погибшего в войне с Францией за независимость Алжира.

По местной традиции переговоры глав государств в узком и расширенном составах проходят в закрытом формате без протокольных заявлений для СМИ. Заявления обычно делаются уже по итогам встречи.

Как сообщалось ранее, акцент в переговорах Александра Лукашенко и Абдельмаджида Теббуна делается на углублении торгово-экономического сотрудничества и реализации взаимовыгодных двусторонних проектов. В центре внимания перспективы поставок техники и кооперации, взаимодействия в агропромышленном комплексе, медицине, образовании и гуманитарной сфере в целом.

Глава белорусского государства прибыл в Алжир накануне. Это уже четвертая страна в его большом зарубежном турне. У трапа Президента встретил председатель Совета нации Алжирской Народной Демократической Республики Нассери Азуз.

Сразу по прибытии Александр Лукашенко провел встречи со спикером Национальной народной ассамблеи Ибрагимом Бугали и премьер-министром Сифи Гриебом.

Президент на этих встречах выразил уверенность, что Беларусь и Алжир смогут значительно увеличить товарооборот. «Мы обязательные люди и будем неукоснительно соблюдать наши договоренности. Торможения с нашей стороны не будет», — сказал он.

По итогам 2024 года товарооборот составил немногим более $49 млн, из которых практически весь объем — это белорусский экспорт.

Александр Лукашенко заявил о необходимости принятия и полноценной реализации дорожной карты развития сотрудничества: » Я хорошо понимаю, что такое Алжир для Африки. Мы сотрудничаем со многими странами Африканского континента. Потому что за Африкой будущее. Мы обязательно должны выработать абсолютно работоспособный план наших отношений, наших действий».

«Мы готовы предоставить вам технологии в области машиностроения, нефтехимии, химии, сельского хозяйства, IT-технологии. Мы готовы с вами сотрудничать в сфере военно-промышленного комплекса. Словом, закрытых тем в наших отношениях нет», — заверил Президент.

В преддверии визита в Алжире состоялся двусторонний бизнес-форум , в котором принимали участие более сотни представителей министерств, предприятий и организаций с обеих сторон. Проведены многочисленные встречи и переговоры на разных уровнях.

Символично, что официальный визит Александра Лукашенко в Алжир проходит в год 30-летия установления дипломатических отношений между двумя странами.