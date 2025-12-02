На XI Белорусских образовательных Рождественских чтениях, которые открылись в Национальной библиотеке, обсуждались вопросы укрепления института семьи, формирования целостной нравственной личности и современные вызовы, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В мероприятии приняла участие министр труда и социальной защиты Наталия Павлюченко. Она отметила, что тема формирования личности в контексте современных вызовов — это, по сути, вопрос о том, как помочь человеку состояться в жизни: найти свое призвание, создать крепкую семью, не потерять себя в сложных жизненных обстоятельствах и всегда оставаться человеком.

«Сегодня вызовы времени — это не только цифровизация, но и разобщенность, потеря нравственных ориентиров и одиночество. Система труда и социальной защиты ежедневно сталкивается с последствиями современных проблем: старением населения, растущей нагрузкой на работающее поколение и кризисом института семьи. Демографическая ситуация характеризуется естественной убылью населения», — отметила она.

Наталия Павлюченко подчеркнула, что сохраняется стабильно высокий уровень разводов, в том числе в семьях с детьми, а продолжительность брачного союза у большинства разводящихся супругов не превышает 10 лет.

По ее словам, ключ к решению многих проблем заключается в создании условий, при которых традиционная семья становится привлекательной и устойчивой моделью жизни. «Формирование сильной нравственной личности начинается не в школе и не в университете, а в семье, где ребенок учится любви, жертвенности и вере. Укрепляя семью, мы напрямую влияем на демографию и на нравственное здоровье нашей нации», — сказала Наталия Павлюченко.

Она отметила, что общая задача собравшихся — сопряжение профессиональной помощи, «диалог на Рождественских чтениях откроет нам совершенно новые горизонты».

В свою очередь заместитель министра образования Екатерина Петруцкая отметила, что чтения традиционно собирают тех, для кого образование — это не просто профессия, а служение миссии по формированию целостной нравственной личности. «В эпоху динамичных изменений как никогда важно сохранить и укрепить духовный стержень образования, передать нашим детям вечные ценности добра, милосердия, патриотизма и уважения к культурному наследию нашей страны. В рамках чтений мы не только ведем конструктивный диалог, но и вместе создаем конкретные инструменты для работы», — сказала она.

Замминистра считает, что ярким примером успешной работы служит реализация факультатива «Основы духовно-нравственной культуры и патриотизма», который изучается в каждом учреждении образования. «Мы активно работаем над расширением этого курса на начальную школу, чтобы с самого юного возраста закладывать в детях основы добродетели и патриотизма», — добавила Екатерина Петруцкая.

Она подчеркнула, что успех в деле воспитания возможен только при консолидации усилий государства, церкви и институтов гражданского общества. «Наше эффективное взаимодействие — залог того, что выработанные здесь идеи найдут практическое воплощение в каждой школе, в каждом классе и в каждой семье», — подытожила замминистра.

Рождественские образовательные чтения — это научно-практическое мероприятие, проводимое Белорусской православной церковью в рамках сотрудничества с государством, на котором обсуждается широкий спектр вопросов в самых разных сферах. Чтения продлятся до 10 января 2026 года, на различных площадках столицы будут проходить секционные заседания, конференции, круглые столы и другие мероприятия.