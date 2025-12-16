Выставка достижений суверенной Беларуси «Моя Беларусь» пройдет с 19 декабря по 23 февраля в Минском международном выставочном центре, сообщили БЕЛТА в Национальном выставочном центре «БелЭкспо».

«19 декабря состоится открытие выставки достижений суверенной Беларуси — «Моя Беларусь». Приходите и восхититесь, чего достигла наша страна за годы независимости. Ощутите, что Беларусь — это место силы», — говорится в сообщении.

Как ранее анонсировал директор Национального выставочного центра «БелЭкспо» Сергей Баран, в этом году экспозиция будет разделена на три блока. Первый из них — инсталляции и фотозоны. Посетители выставки увидят инсталляцию в виде карты Беларуси со знаковыми объектами, возведенными за годы независимости страны. В большом выставочном зале будет экспозиционный блок в виде восьми крупных локаций, посвященный ключевым отраслям. А в малом зале будет представлена экспозиция, раскрывающая красоту и туристический потенциал страны.

Ожидается, что подробная информация о графике работы выставки и программе культурных мероприятий скоро появится на сайте моябеларусь.бел.

Открытие выставки приурочено ко второму заседанию VII Всебелорусского народного собрания, которое пройдет в Минске 18-19 декабря.