Вопрос-ответ

«Организация проводит мероприятие, приуроченное к празднованию Нового года, в рамках которого предусмотрены ужин и развлекательная программа (издан приказ, составлены программа мероприятия, смета расходов). Являются ли данные расходы объектом для начисления взносов в бюджет фонда?»

В районном отделе Фонда социальной защиты населения на данный вопрос ответили следующее:

– Суммы средств, направляемые работодателем на проведение мероприятий, приуроченных к общереспубликанским и (или) профессиональным праздничным дням (за исключением поощрения работников в натуральной и (или) денежной форме за участие в таких мероприятиях, выплаты вознаграждений иным физическим лицам, привлекаемым для проведения таких мероприятий по гражданско-правовым договорам), не являются объектом для начисления обязательных страховых взносов в бюджет фонда.

Поскольку Новый год относится к общереспубликанским праздникам, следовательно, на данные расходы организации обязательные страховые взносы в бюджет фонда не начисляются.